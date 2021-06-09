Расшифровать аудиозапись 35 мин. в текст. Задание 2.

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Завершен6 заявок481 просмотр

Необходимо расшифровать разговор нескольких человек на тему бизнеса. Длительность - 35 мин. Запись разговора в скайпе, качество записи хорошее. Срок выполнения задания КРИТИЧЕН. Срок предоставления выполненного задания 19.00 по Москве сегодня 09.06.2021.

Расшифровку необходимо производить прямо в файле GoogleDocs, который должен быть размещен в папке с заданием, чтобы была возможность проверить текущий статус выполнения задания.Название файла ОБЯЗАТЕЛЬНО соответствует названию файла аудиозаписи.

Требования к результату:

- расшифровывать все дословно, ничего не убирая

- в расшифровке ставить ставить тайм код (временную метку) каждые 10 минут аудио записи (формат 00:10, 00:20 и т.п.), выделяя ee красным цветом шрифта

- сам тест должен быть сформатирован - реплики разделены пустой строкой, каждая реплика должна начинаться с описания чья она (Мужчина1, Мужчина2 и т.п. или конкретные имена, если их называют)

- текст, обозначающий владельца реплики, нужно выделить жирным шрифтом.

- шрифт для использования Arial 11.

- пробелы (молчание) расшифровывать не нужно, молчание не оплачивается.

4 года назад
oksana_dviga
Оксана 
41 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
56 отзывов

Выбранный исполнитель

olgadies
Ольга 
44 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$3
1 день
Escrow
Спасибо огромное за работу, все отлично. Рекомендую Ольгу как исполнителя!
Заказчица была всегда на связи, задание сформулировано точно и четко. Работа принята и оплачена оперативно. Буду рада дальнейшему сотрудничеству. Рекомендую Оксану как заказчика.

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