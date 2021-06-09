Транскрибация видео записей в текст. Оплата 340 рублей/60 минут Разделить текст на смысловые абзацы, расставить знаки препинания. Звук видео качественный. Ссылку на файл предоставлю исполнителю. Требования к кандидату: ...
Расшифровать аудиозапись 35 мин в текст. Задание 1.
Необходимо расшифровать разговор нескольких человек на тему бизнеса. Длительность - 35 мин. Запись разговора в скайпе, качество записи хорошее. Срок выполнения задания КРИТИЧЕН. Срок предоставления выполненного задания 19.00 по Москве сегодня 09.06.2021.
Расшифровку необходимо производить прямо в файле GoogleDocs, который должен быть размещен в папке с заданием, чтобы была возможность проверить текущий статус выполнения задания.Название файла ОБЯЗАТЕЛЬНО соответствует названию файла аудиозаписи.
Требования к результату:
- расшифровывать все дословно, ничего не убирая
- в расшифровке ставить ставить тайм код (временную метку) каждые 10 минут аудио записи (формат 00:10, 00:20 и т.п.), выделяя ee красным цветом шрифта
- сам тест должен быть сформатирован - реплики разделены пустой строкой, каждая реплика должна начинаться с описания чья она (Мужчина1, Мужчина2 и т.п. или конкретные имена, если их называют)
- текст, обозначающий владельца реплики, нужно выделить жирным шрифтом.
- шрифт для использования Arial 11.
- пробелы (молчание) расшифровывать не нужно, молчание не оплачивается.
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