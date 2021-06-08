Транскрибация (расшифровка) видео в текст

Здравствуйте! Ищу транскрибатора на периодические подработки. 10 рублей/минута. Нужен человек, который будет грамотно и быстро выполнять работу. [table]Обязательные требования1. Наличие свободного времени. 2. Готовность приступить к работе по необходимости. 3. ...