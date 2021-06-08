Расшифровать в текст 27 мин. видео до 16:00 по Москве 08.06.2021. Ссылку на видео отправлю исполнителю, качество записи отличное.
Транскрибация (расшифровка) видео в текст
Транскрибация видео записей в текст. Оплата 340 рублей/60 минут
Разделить текст на смысловые абзацы, расставить знаки препинания. Звук видео качественный.
Ссылку на файл предоставлю исполнителю.
Требования к кандидату:
1. Наличие свободного времени.
2. Грамотная письменная речь на русском языке.
3. Ответственность
4. Оперативность
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $2Транскрибациянет заявокЗакрыт4 года назад
- $5
Расшифровать в текст 64 мин. видео до 18:00 по Москве 08.06.2021. Ссылку на видео отправлю исполнителю, качество записи отличное.Завершен4 года назад
Транскрибация видео - 11 минЗавершен4 года назад
Ссылка = https://disk.yandex.by/i/P4eccc07nrFnRwТранскрибациянет заявокЗакрыт4 года назад
- $40
Транскрибация вебинара в текст. Разделить на смысловые абзацы. Таймкоды не требуются. Звук качественный. Всего 290 минут. Срок - воскресенье 6 июня до конца дня. Ссылки на файлы предоставлю исполнителю.Завершен4 года назад
Запись без шумов с минимальными техническими огрехами.Завершен4 года назад
Из 15 минутного обучающего видео нужно сделать статью используя максимально мои слова. Ищу человека для постоянного сотрудничества. Видео в сфере саморазвития, обучения продажамТранскрибация31 заявкаЗакрыт4 года назад
- $10
Здравствуйте! Ищу транскрибатора на периодические подработки. 10 рублей/минута. Нужен человек, который будет грамотно и быстро выполнять работу. [table]Обязательные требования1. Наличие свободного времени. 2. Готовность приступить к работе по необходимости. 3. ...Транскрибация263 заявкиЗакрыт4 года назад