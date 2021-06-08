Транскрибация (расшифровка) видео в текст

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Закрыт115 заявок4657 просмотров

Транскрибация видео записей в текст. Оплата 340 рублей/60 минут

Разделить текст на смысловые абзацы, расставить знаки препинания.  Звук видео качественный. 

Ссылку на файл предоставлю исполнителю.

Требования к кандидату:

1. Наличие свободного времени.

2. Грамотная письменная речь на русском языке.

3. Ответственность

4. Оперативность

4 года назад
reiner_design
Надежда 
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Выбранный исполнитель

mmashuta
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