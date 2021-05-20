Расшифровать в текст 64 мин. видео до 18:00 по Москве 08.06.2021. Ссылку на видео отправлю исполнителю, качество записи отличное.
Расшифровать в текст 27 мин. видео
Расшифровать в текст 27 мин. видео до 16:00 по Москве 08.06.2021.
Ссылку на видео отправлю исполнителю, качество записи отличное.
Заявки фрилансеров
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