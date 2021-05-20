Расшифровать в текст 27 мин. видео

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Закрытнет заявок441 просмотр

Расшифровать в текст 27 мин. видео до 16:00 по Москве 08.06.2021.

Ссылку на видео отправлю исполнителю, качество записи отличное.

4 года назад
oksana_dviga
Оксана 
41 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
56 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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