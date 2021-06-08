Добрый день! Требуется человек для транскрибации аудио/видео материалов на английском языке, преимущественно медицинской тематики. Пример записи прикрепляю в приложении. Ролики от 2-5 минут до часа. Общая длительность 14 часов. ...
Переписать дословно 2 часа аудиозаписи на бумагу.
Есть два часа аудиозаписи. необходимо перевести аудиозапись в текст. Все на русском языке (перевод не нужен). Запись в том формате, которая есть- не отправляется. В каком формате ее необходимо отправить?
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