Необходимо сделать транскрибацию текста с видео файла. Видео 15 минут. Сколько стоит минута?
Транскрибация аудио/видео материалов на английском языке (медицинская
Добрый день!
Требуется человек для транскрибации аудио/видео материалов на английском языке, преимущественно медицинской тематики.
Пример записи прикрепляю в приложении. Ролики от 2-5 минут до часа. Общая длительность 14 часов.
В ответе просьба указать:
- стоимость за 1 минуту и 1 час расшифровки.
- сроки расшифровки 10 минут материала.
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