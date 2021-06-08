Транскрибация аудио/видео материалов на английском языке (медицинская

Добрый день!

Требуется человек для транскрибации аудио/видео материалов на английском языке, преимущественно медицинской тематики.

Пример записи прикрепляю в приложении. Ролики от 2-5 минут до часа. Общая длительность 14 часов.

В ответе просьба указать:

- стоимость за 1 минуту и 1 час расшифровки.

- сроки расшифровки 10 минут материала.