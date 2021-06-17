Расшифровка видеозаписи в текст, 35 мин. Часть 1.

Необходимо расшифровать разговор нескольких человек на тему бизнеса. Длительность - 35 мин. Запись разговора в скайпе, качество записи хорошее. Срок выполнения задания КРИТИЧЕН. Срок предоставления выполненного задания 06.00 по Москве сегодня 17.06.2021.

Расшифровку необходимо производить прямо в файле GoogleDocs, который должен быть размещен в папке с заданием, чтобы была возможность проверить текущий статус выполнения задания.

Требования к результату:

- расшифровывать все дословно, ничего не убирая

- в расшифровке ставить ставить тайм код (временную метку) каждые 10 минут аудио записи (формат 00:10, 00:20 и т.п.), выделяя ee красным цветом шрифта

- сам тест должен быть сформатирован - реплики разделены пустой строкой, каждая реплика должна начинаться с описания чья она (Мужчина1, Мужчина2 и т.п. или конкретные имена, если их называют)

- текст, обозначающий владельца реплики, нужно выделить жирным шрифтом.

- шрифт для использования Arial 11.

- пробелы (молчание) расшифровывать не нужно, молчание не оплачивается.