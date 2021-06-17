Есть два часа аудиозаписи. необходимо перевести аудиозапись в текст. Все на русском языке (перевод не нужен). Запись в том формате, которая есть- не отправляется. В каком формате ее необходимо отправить?
Расшифровка видеозаписи в текст, 35 мин. Часть 1.
Необходимо расшифровать разговор нескольких человек на тему бизнеса. Длительность - 35 мин. Запись разговора в скайпе, качество записи хорошее. Срок выполнения задания КРИТИЧЕН. Срок предоставления выполненного задания 06.00 по Москве сегодня 17.06.2021.
Расшифровку необходимо производить прямо в файле GoogleDocs, который должен быть размещен в папке с заданием, чтобы была возможность проверить текущий статус выполнения задания.
Требования к результату:
- расшифровывать все дословно, ничего не убирая
- в расшифровке ставить ставить тайм код (временную метку) каждые 10 минут аудио записи (формат 00:10, 00:20 и т.п.), выделяя ee красным цветом шрифта
- сам тест должен быть сформатирован - реплики разделены пустой строкой, каждая реплика должна начинаться с описания чья она (Мужчина1, Мужчина2 и т.п. или конкретные имена, если их называют)
- текст, обозначающий владельца реплики, нужно выделить жирным шрифтом.
- шрифт для использования Arial 11.
- пробелы (молчание) расшифровывать не нужно, молчание не оплачивается.
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