Расшифровка видеозаписи в текст, 20 мин. 3 часть

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Завершен5 заявок444 просмотра

Необходимо расшифровать разговор нескольких человек на тему бизнеса. Длительность - 20 мин. Запись разговора в скайпе, качество записи хорошее. Срок выполнения задания КРИТИЧЕН. Срок предоставления выполненного задания 06.00 по Москве сегодня 17.06.2021.

Расшифровку необходимо производить прямо в файле GoogleDocs, который должен быть размещен в папке с заданием, чтобы была возможность проверить текущий статус выполнения задания.

Требования к результату:

- расшифровывать все дословно, ничего не убирая

- в расшифровке ставить ставить тайм код (временную метку) каждые 10 минут аудио записи (формат 00:10, 00:20 и т.п.), выделяя ee красным цветом шрифта

- сам тест должен быть сформатирован - реплики разделены пустой строкой, каждая реплика должна начинаться с описания чья она (Мужчина1, Мужчина2 и т.п. или конкретные имена, если их называют)

- текст, обозначающий владельца реплики, нужно выделить жирным шрифтом.

- шрифт для использования Arial 11.

- пробелы (молчание) расшифровывать не нужно, молчание не оплачивается.

4 года назад
oksana_dviga
Оксана 
41 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
56 отзывов

Выбранный исполнитель

ksa_volakova_
Александра 
20 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$2
1 день
Escrow
Спасибо за работу, все отлично! Рекомендую Александру как ответственного исполнителя!
Всем рекомендую! Задание понятное, оплата в срок, спасибо :)

Заявки фрилансеров

Полянская
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
ksa_volakova_
Александра 
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3 года назад
1 отзыв
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Астемир
 
24 года
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4 года назад
4 года назад
Александра
 
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4 года назад
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