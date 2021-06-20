Перевод аудио в текст

Необходимо расшифровать интервью. Длительность - 25 мин. Есть расшифровка от заказчика в какой-то программе, нужно ее проверять, расставлять запятые и правильно слова исправлять. Срок выполнения задания 16.00 по Москве сегодня 20.06.2021. В общем там ...