Перевод аудио в текст 20 мин

  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Закрыт117 заявок9079 просмотров

Срочно нужна транскрипция аудио 2 часа на выполнение

4 года назад
guest_16242096826214
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
41 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Екатерина
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Захар
 
21 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Мария
 
19 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Елизавета
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Александр
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Мария
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Наталья
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Дарья
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Самандар
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Вероника
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Иванов
 
32 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александр
 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Ольга
 
49 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Мария
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Данил
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Анна
 
37 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Данил
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Андрей
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Маргарита
 
21 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Максим
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Лилия
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
32 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Агния
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Елена
 
32 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Мирослава
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Евгений
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
32 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Юлия
 
38 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Мария
 
21 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Софья
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Валерия
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Татьяна
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Полина
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
42 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Алёна
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Кирилл
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Давид
 
21 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Родион
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Иван
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Артём
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Иван
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Виталий
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Ольга
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Арина
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
21 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Виктория
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анна
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ленара
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Изатова
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ксения
 
32 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Данил
 
21 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Максим
 
31 год
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Юля
 
24 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Александра
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Виолетта
 
20 лет
5 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
4 года назад
Екатерина
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Екатерина
 
34 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Татьяна
 
40 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Юлия
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анна
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Надежда
 
46 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Виктория
 
21 год
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Алена
 
43 года
4 года в сервисе
Была
год назад
4 года назад
Егор
 
40 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Владимир
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Екатерина
 
31 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Асель
 
32 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Мария
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
19 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Вадим
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Полина
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Евгения
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Роза
 
21 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Владимир
 
40 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дарина
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Максим
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Юлия
 
23 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Михаил
 
22 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Альберт
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дарья
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Светлана
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Полянская
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Алена
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Вадим
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Сергей
 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Кира
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
София
 
21 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Наталия
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Божена
 
19 лет
4 года в сервисе
Была
7 дней назад
4 года назад
Настя
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Ольга
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Рита
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Марина
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Кира
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Виктор
 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
15 отзывов
4 года назад
Дарья
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
14 отзывов
4 года назад
Валери
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ян
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Давид
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Муштари
 
31 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Аяжан
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Юлия
 
19 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Камилла
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Андрей
 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
116 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Транскрибация
Анастасия
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Зияда
 
37 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Кирил
 
21 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Захар
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Юрий
 
43 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
15 отзывов
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Расшифровка видеозаписи интервью (Украина)

    Для расшифровки есть видеозапись группового интервью длительностью 64 минуты Работа оплачивается по тарифу 5.5 грн за 1000 знаков без пробелов, т.е. ориентировочно около 250-300 грн за час расшифрованной записи – в зависимости ...

    Транскрибация1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Расшифровка в текст 25 мин. аудио 5 часть (2ч. 10 мин. - 2 ч. 35 мин)

    $2

    Необходимо расшифровать интервью. Длительность - 25 мин. Есть расшифровка от заказчика в какой-то программе, нужно ее проверять, расставлять запятые и правильно слова исправлять. Срок выполнения задания 16.00 по Москве сегодня 20.06.2021. В общем там ...

    Транскрибация10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Расшифровка в текст 25 мин. аудио 4 часть (1ч. 45 мин. - 2 ч. 10 мин)

    $2

    Необходимо расшифровать интервью. Длительность - 25 мин. Есть расшифровка от заказчика в какой-то программе, нужно ее проверять, расставлять запятые и правильно слова исправлять. Срок выполнения задания 16.00 по Москве сегодня 20.06.2021. В общем там ...

    Транскрибация1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Расшифровка аудио в текст 25 мин. 1 часть (30-55)

    $2

    Необходимо расшифровать интервью. Длительность - 25 мин. Есть расшифровка от заказчика в какой-то программе, нужно ее проверять, расставлять запятые и правильно слова исправлять. Срок выполнения задания 13.00 по Москве сегодня 20.06.2021.

    Транскрибация1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Расшифровка в текст 25 мин. аудио 3 часть (1ч. 20 мин. - 1 ч. 45 мин)

    $2

    Необходимо расшифровать интервью. Длительность - 25 мин. Есть расшифровка от заказчика в какой-то программе, нужно ее проверять, расставлять запятые и правильно слова исправлять. Срок выполнения задания 15.00 по Москве сегодня 20.06.2021. В общем там ...

    Транскрибация1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Расшифровка аудио в текст 25 мин. 2 часть (55 - 1ч. 20 мин.)

    $2

    Необходимо расшифровать интервью. Длительность - 25 мин. Есть расшифровка от заказчика в какой-то программе, нужно ее проверять, расставлять запятые и правильно слова исправлять. Срок выполнения задания 14.00 по Москве сегодня 20.06.2021. В общем там ...

    Транскрибация1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Расшифровка видеозаписи в текст, 20 мин. 3 часть

    $2

    Необходимо расшифровать разговор нескольких человек на тему бизнеса. Длительность - 20 мин. Запись разговора в скайпе, качество записи хорошее. Срок выполнения задания КРИТИЧЕН. Срок предоставления выполненного задания 06.00 по Москве сегодня 17.06.2021. Расшифровку необходимо ...

    Транскрибация1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад