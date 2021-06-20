Транскрибация аудиозапись в текст.

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Закрыт108 заявок1753 просмотра

Добрый день. Необходимо перевести аудиозапись в текст. Есть 10 аудиофайлов продолжительностью от 20 до 40 минут. Стоимость 300 руб. за 1 аудиофайл.

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