Сделать транскрибацию текста с видео с тайм-кодами

  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Закрыт11 заявок784 просмотра

117 минут видео:

1) https://drive.google.com/file/d/1Ix1ZtekjzZRyr6i1qTb4JVPg8GXRF277/view?usp=sharing2) https://drive.google.com/file/d/1p3v14rCTvHypvr8OfJ0Zwz28brlsJU9U/view?usp=sharing3) https://drive.google.com/file/d/1kN_ht5mC3drCBXGDMM5cwMWt3HOfqDGd/view?usp=sharing

нужно транскрибировать текст с указанием тайм-кодов!

срок выполнения - 1 рабочий день

4 года назад
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