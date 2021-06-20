Необходимо расшифровать вебинар по психологии. Размер аудио от 10 до 30 минут. Остальные подробности выбранному исполнителю. Оплата ТОЛЬКО НА РОССИЙСКУЮ КАРТУ, из расчёта 8 руб/минута.
Сделать транскрибацию текста с видео с тайм-кодами
117 минут видео:
1) https://drive.google.com/file/d/1Ix1ZtekjzZRyr6i1qTb4JVPg8GXRF277/view?usp=sharing2) https://drive.google.com/file/d/1p3v14rCTvHypvr8OfJ0Zwz28brlsJU9U/view?usp=sharing3) https://drive.google.com/file/d/1kN_ht5mC3drCBXGDMM5cwMWt3HOfqDGd/view?usp=sharing
нужно транскрибировать текст с указанием тайм-кодов!
срок выполнения - 1 рабочий день
Заявки фрилансеров
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