Расшифровка 21 мин. в текст (задание для Ильи)

$2
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  2. Транскрибация
Завершен2 заявки569 просмотров

Необходимо расшифровать интервью. Длительность - 21 мин. Есть расшифровка от заказчика в какой-то программе, нужно ее проверять, расставлять запятые и правильно слова исправлять. Срок выполнения задания 18.00 по Москве сегодня 23.06.2021.

В общем там еще есть специфические термины, я на всякий случай из напишу: УПП, Битрикс, ЕРПИ, лиды.

Обозначать, Николай, вопросы задает который, остальные Клиент.

4 года назад
oksana_dviga
Оксана 
41 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
56 отзывов

Выбранный исполнитель

ilyasereda
Илья 
22 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$2
1 день
Escrow
Спасибо за работу, все отлично. Рекомендую как исполнителя.
Заказчика рекомендую! Всё отлично!

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ilyasereda
Илья 
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