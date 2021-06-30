Георгий взял задачу, сам предложил дедлайн выполнения, отказался от предоплаты, а также предположил, что может выполнить работу раньше дедлайна. В итоге исполнитель пропал, на сообщения не отвечает, сроки просрочены (как ранние, так и максимальные). В сети не появляется. Судя по отзывам, это произошло не впервые. Не рекомендую обращаться к этому фрилансеру, если не хотите потерять время.