Транскрибировать интервью, 67 минут

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Завершен14 заявок1520 просмотров

Запись интервью в дискорде с минимальными техническими помехами. Оплата на карту

4 года назад
MissisNormal
Анна 
32 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Выбранные исполнители

geolancer123
Георгий 
22 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
58 отзывов(-6)
4 года назад
$5
2 дня
Escrow
Георгий взял задачу, сам предложил дедлайн выполнения, отказался от предоплаты, а также предположил, что может выполнить работу раньше дедлайна. В итоге исполнитель пропал, на сообщения не отвечает, сроки просрочены (как ранние, так и максимальные). В сети не появляется. Судя по отзывам, это произошло не впервые. Не рекомендую обращаться к этому фрилансеру, если не хотите потерять время.
Работа не была выполнена, поскольку я заболел коронавирусом в тяжёлой форме. Только недавно выписался. К Заказчику претензий нет.
-Ludmila-
Людмила 
40 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$9
1 день
С работой справилась быстро и отвественно. Отдельно отмечу отменное качество и внимательность. Людмила постоянно находилась на связи и проявляла заинтересованность в работе
Очень терпеливый и ответственный заказчик! Очень быстрая проверка и оплата! Однозначно рекомендую к сотрудничеству! Благодарю.

Заявки фрилансеров

Дарья
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Надежда
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Максим
 
31 год
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Юлия
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Айнура
 
39 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Луиза
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Диана
 
21 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Марина
 
37 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Дарья
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
14 отзывов
4 года назад
Сабина
 
21 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Николай
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
geolancer123
Георгий 
22 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
58 отзывов(-6)
4 года назад
-Ludmila-
Людмила 
40 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Юлия
 
31 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад

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