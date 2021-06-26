Ищем фрилансеров для транскрибации обучающих видеозаписей. Оплата 150 рублей за 100 минут видео. Требования: грамотность, соблюдение стилистики и отсутствие слов-паразитов. Тестовое задание - расшифровать первые 2-3 минуты видео. Работа с облачными сервисами облегчит процесс.
Транскрибация коучинговой сессии с клиентом 41 мин.
Нужна качественная транскрибация аудио файла в текст
Размер 41 минута.
Качество звука у клиента хорошее (основной текст), у коуча раличимая речь
Дедлайн 26.06.21 17.00 мск время
Требуется грамотность, соблюдение стилистических норм, расставление звуков припинания.
Перенос текста из аудио должен быть дословным, без переработки смысла, структуры и содержания, но с соблюдением грамматических правил.
Непонятные слова (это иностранные) можно написать, как слышите - переведу позже сама.
Фразы клиента и коуча должны быть разделены.
Нужна нумерация фраз (клиент и коуч) или по времени фразы (как удобнй)
Текст еще будет перечитан и проверен заказчиком.
Слова-паразиты, двойные повторения писать не нужно.
Пример:
1. Клиент: ..............
2. Коуч: ........
3. Клиент: ..................
4. Коуч:...............
Заявки фрилансеров
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