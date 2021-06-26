Нужна качественная транскрибация аудио файла в текст

Размер 41 минута.

Качество звука у клиента хорошее (основной текст), у коуча раличимая речь

Дедлайн 26.06.21 17.00 мск время

Требуется грамотность, соблюдение стилистических норм, расставление звуков припинания.

Перенос текста из аудио должен быть дословным, без переработки смысла, структуры и содержания, но с соблюдением грамматических правил.

Непонятные слова (это иностранные) можно написать, как слышите - переведу позже сама.

Фразы клиента и коуча должны быть разделены.

Нужна нумерация фраз (клиент и коуч) или по времени фразы (как удобнй)

Текст еще будет перечитан и проверен заказчиком.

Слова-паразиты, двойные повторения писать не нужно.

Пример:

1. Клиент: ..............

2. Коуч: ........

3. Клиент: ..................

4. Коуч:...............