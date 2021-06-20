Необходима качественная транскрибация 41-минутного аудиофайла коучинговой сессии. Текст должен быть перенесен дословно с соблюдением грамматических правил и стилистических норм. Фразы клиента и коуча должны быть разделены и пронумерованы. Непонятные слова можно записывать как слышите. Дедлайн - 26.06.21 в 17:00 МСК.