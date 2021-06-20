Транскрибация аудио

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Закрыт122 заявки5728 просмотров

Необходимо расшифровать аудиозаписи длительностью от 60-120 минут (2 участника).

Основные требования: грамотность, высокая скорость набора текста, чёткое соблюдение ТЗ и дедлайнов. Желателен опыт работы.

Ищу несколько исполнителей, так как записей много.

Оплата от 10 до 15 рублей (за минуту аудио).

4 года назад
AlXyz
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