Vladislav21

Доброго дня!
Мене звуть Владислав я 2D художник.
Професійні якості:
Растрова графіка: працюю в Adobe Photoshop (ілюстрації, концепти, художня
обробка, ретуш). Вільне володіння графічним планшетом. Досвід роботи із
повним циклом створення малюнка (від концепту до детального рендеру).
Векторна графіка: працюю в Adobe Illustrator
Маю серйозну академічну базу малюнка (форма, світло, колір, композиція тощо).
Особисті якості:
Чую та розумію робочі завдання.
Приймаю критику та роблю з неї висновки.
Суворий до себе в плануванні. Використовую робочі тактики тайм-менеджменту.
Флегматичний тип темпераменту дозволяє мені бути стресостійким та завзятим.
Розвиваю емоційний інтелект, щоб краще розуміти споживача, створюваний світ та команду, з якою працюю
Посилання на портфоліо: https://www.artstation.com/ambersky