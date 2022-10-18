Vladislav21

Доброго дня!

Мене звуть Владислав я 2D художник.

Професійні якості:

Растрова графіка: працюю в Adobe Photoshop (ілюстрації, концепти, художня

обробка, ретуш). Вільне володіння графічним планшетом. Досвід роботи із

повним циклом створення малюнка (від концепту до детального рендеру).

Векторна графіка: працюю в Adobe Illustrator

Маю серйозну академічну базу малюнка (форма, світло, колір, композиція тощо).

Особисті якості:

Чую та розумію робочі завдання.

Приймаю критику та роблю з неї висновки.

Суворий до себе в плануванні. Використовую робочі тактики тайм-менеджменту.

Флегматичний тип темпераменту дозволяє мені бути стресостійким та завзятим.

Розвиваю емоційний інтелект, щоб краще розуміти споживача, створюваний світ та команду, з якою працюю

Посилання на портфоліо: https://www.artstation.com/ambersky