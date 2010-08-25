VladislavAP

$50
Движек самописный. Нужно сделать онлайн чат, по функциональности, и виду не хуже чем http://webim.ru/ Жду предложений п.с. оплата по факту того что я увижу на вашем сервере рабочий чат.
Веб-программирование3 заявки
Закрыт
13 лет назад
Движек самописный. Нужно сделать онлайн чат, по функциональности, и виду не хуже чем http://webim.ru/ Жду предложений п.с. оплата по факту того что я увижу на вашем сервере рабочий чат.
Нужно искать сайты местных газет различных городов, и давать объявление. Как легко искать данные сайты газет я могу рассказать, там вообще ничего сложного :) 4 рубля 1 объявление. Газет таких очень много, поэтому работы ...