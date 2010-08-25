VladislavAP

Акопов Владислав VladislavAP

 
46 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сделать онлайн чат на сайте

    $50

    Движек самописный. Нужно сделать онлайн чат, по функциональности, и виду не хуже чем http://webim.ru/ Жду предложений п.с. оплата по факту того что я увижу на вашем сервере рабочий чат.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Размещение объявлений

    Нужно искать сайты местных газет различных городов, и давать объявление. Как легко искать данные сайты газет я могу рассказать, там вообще ничего сложного :) 4 рубля 1 объявление. Газет таких очень много, поэтому работы ...

    Наполнение сайтов23 заявки
    Закрыт
    13 лет назад