Здравствуйте! Меня зовут Владислав и я...
Веб-разработчик.
Мои практические навыки веб-разработки и создания реальных сайтов, пригодятся вашему проекту. Всегда стараюсь быть полезным и мне нравится когда мою работу ценят.
Принципы моей работы:
- адекватно отношусь к вопросу формирования цен за проект;
- приступаю к выполнению задачи после обсуждения всех деталей, чтобы избежать недопонимания и возникновения подводных камней во время работы;
- подхожу к созданию сайта со стороны взгляда конечного потребителя;
- вкладываю душу в свою работу и делаю это прежде всего ради любимого дела;
- довожу новый проект до полной работоспособности;
- придерживаюсь оговоренных сроков выполнения работы.
Навыки:
HTML5, PUG, CSS, Препроцессоры CSS, Методология БЭМ, Flex box, Grid, Bootstrap4, JavaScript, jQuery, Gulp, GIT, CMS Wordpress, Хостинг, Верстка Email писем, Foundation for Emails.
Род деятельности:
Основное направление фриланс, поэтому готов приступить к работе в любое время и быть на связи, не дожидаясь конца рабочего дня/недели.
Гарантии:
- передаю вам все данные (логины, пароли, ссылки), а именно: система управления сайтом, сервер, панель управления сервером, почтовый клиент.
- при необходимости интеграции сайта на систему управления, показываю как ей пользоваться и вносить изменения на сайте самостоятельно.
- если вдруг потеряли, забыли, удалили пароли от сайта, не беда, всегда можете обратиться ко мне и мы с вами быстро их восстановим.
Контакты:
Владислав
Skype: live:.cid.27b10afae152351
telegram: https://t.me/che_vladislav
email: [email protected]
Vk.com: https://vk.com/id485632384
Буду рад помочь, если обратитесь ко мне!
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