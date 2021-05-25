Веб-разработчик

Здравствуйте! Меня зовут Владислав и я...

Веб-разработчик.

Мои практические навыки веб-разработки и создания реальных сайтов, пригодятся вашему проекту. Всегда стараюсь быть полезным и мне нравится когда мою работу ценят.

Принципы моей работы:

- адекватно отношусь к вопросу формирования цен за проект;

- приступаю к выполнению задачи после обсуждения всех деталей, чтобы избежать недопонимания и возникновения подводных камней во время работы;

- подхожу к созданию сайта со стороны взгляда конечного потребителя;

- вкладываю душу в свою работу и делаю это прежде всего ради любимого дела;

- довожу новый проект до полной работоспособности;

- придерживаюсь оговоренных сроков выполнения работы.

Навыки:

HTML5, PUG, CSS, Препроцессоры CSS, Методология БЭМ, Flex box, Grid, Bootstrap4, JavaScript, jQuery, Gulp, GIT, CMS Wordpress, Хостинг, Верстка Email писем, Foundation for Emails.

Род деятельности:

Основное направление фриланс, поэтому готов приступить к работе в любое время и быть на связи, не дожидаясь конца рабочего дня/недели.

Гарантии:

- передаю вам все данные (логины, пароли, ссылки), а именно: система управления сайтом, сервер, панель управления сервером, почтовый клиент.

- при необходимости интеграции сайта на систему управления, показываю как ей пользоваться и вносить изменения на сайте самостоятельно.

- если вдруг потеряли, забыли, удалили пароли от сайта, не беда, всегда можете обратиться ко мне и мы с вами быстро их восстановим.

Контакты:

Владислав

Skype: live:.cid.27b10afae152351

telegram: https://t.me/che_vladislav

email: [email protected]

Vk.com: https://vk.com/id485632384

Буду рад помочь, если обратитесь ко мне!