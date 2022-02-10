VladislavKulkov

Владислав VladislavKulkov

 
27 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Обработка фотографий, монтаж видео, сведение треков, написание музыкальных аранжировок, озвучка видеороликов

Привет!

Меня зовут Владислав! Помогу с обработкой фотографий, ретушью и цветокоррекцией.

Работаю в таких программах, как:

  • Adobe Photoshop;
  • lightroom;
  • Topaz Denoise AI.

Для меня очень важен комфорт моих клиентов, именно поэтому работы выполняются в срок и с любовью.❤️

  • Качество выполнения работы;
  • Понимание того, чего хочет клиент;
  • Вежливость и грамотность;
  • Приемлемая цена;
  • Дисциплина и ответственность;
  • Доброжелательность;
  • И конечно же ГАРАНТИЯ!
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Viber, WhatsApp +7 (962) 198 82 80

[email protected]

ВСЕМ ДОБРА!珞

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