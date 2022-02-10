Обработка фотографий, монтаж видео, сведение треков, написание музыкальных аранжировок, озвучка видеороликов

Привет!

Работаю в таких программах, как:

Adobe Photoshop;

lightroom;

Topaz Denoise AI.

Для меня очень важен комфорт моих клиентов, именно поэтому работы выполняются в срок и с любовью.❤️

Качество выполнения работы;

выполнения работы; Понимание того, чего хочет клиент;

того, чего хочет клиент; Вежливость и грамотность ;

и ; Приемлемая цена ;

; Дисциплина и ответственность ;

и ; Доброжелательность ;

; И конечно же ГАРАНТИЯ!

Viber, WhatsApp +7 (962) 198 82 80

[email protected]