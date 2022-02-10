Обработка фотографий, монтаж видео, сведение треков, написание музыкальных аранжировок, озвучка видеороликов
Привет!Меня зовут Владислав! Помогу с обработкой фотографий, ретушью и цветокоррекцией.
Работаю в таких программах, как:
- Adobe Photoshop;
- lightroom;
- Topaz Denoise AI.
- Качество выполнения работы;
- Понимание того, чего хочет клиент;
- Вежливость и грамотность;
- Приемлемая цена;
- Дисциплина и ответственность;
- Доброжелательность;
- И конечно же ГАРАНТИЯ!
Viber, WhatsApp +7 (962) 198 82 80
ВСЕМ ДОБРА!珞
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Retouch Before/after92 просмотра