Vladislav_waice7

Пробую використовувати свої знання! I am trying to make use of my knowledge!

Я маю достатній рівень англійської мови та володію ще чотирма мовами. Крім того, я маю базові знання з програмування та розвинуті художні здібності, що дозволяє мені створювати привабливі та естетичні тексти та графічні зображення. Я завжди в пошуку можливостей для творчого використання моїх знань та навичок, щоб надати значення та користь людям.

I have a proficient level of English and I am fluent in four other languages. I also have some knowledge of programming and developed artistic skills, which allow me to create attractive and aesthetically pleasing texts and graphics. I am always looking for opportunities to creatively apply my knowledge and skills to provide value and benefit to people.