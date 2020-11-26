Vladislava999

Владислава Vladislava999

 
30 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
3D designer (3D дизайнер/визуализатор)

Рада приветствовать!

  Занимаюсь моушн-графикой и 3D-дизайном. Я помогу, подскажу или же ознакомлюсь с Вашими условиями сотрудничества для воплощения достойного визуального результата.

   Примеры работ: https://www.instagram.com/slava.cg/

 Навыки:

 - опытный пользователь Cinema 4D (рендеринг через Redshift)/пакета Adobe Creative Cloud

 - разрабатываю и анимирую 3D-модели/персонажей

 -воплощаю ролики 2D/3D формата

 -дипломированый "motion designer"

 Благодаря значительному опыту в области искусства и дизайна, я с удовольствием реализовываю проекты в сфере графического дизайна, в частности:

 -постер

 -логотип

 -проекты с растровой / векторной графикой

 В случае взаимных интересов, буду рада сотрудничеству!

Портфолио