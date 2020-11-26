3D designer (3D дизайнер/визуализатор)

Рада приветствовать!

Занимаюсь моушн-графикой и 3D-дизайном. Я помогу, подскажу или же ознакомлюсь с Вашими условиями сотрудничества для воплощения достойного визуального результата.

Примеры работ: https://www.instagram.com/slava.cg/

Навыки:

- опытный пользователь Cinema 4D (рендеринг через Redshift)/пакета Adobe Creative Cloud

- разрабатываю и анимирую 3D-модели/персонажей

-воплощаю ролики 2D/3D формата

-дипломированый "motion designer"

Благодаря значительному опыту в области искусства и дизайна, я с удовольствием реализовываю проекты в сфере графического дизайна, в частности:

-постер

-логотип

-проекты с растровой / векторной графикой

В случае взаимных интересов, буду рада сотрудничеству!