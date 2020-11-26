3D designer (3D дизайнер/визуализатор)
Рада приветствовать!
Занимаюсь моушн-графикой и 3D-дизайном. Я помогу, подскажу или же ознакомлюсь с Вашими условиями сотрудничества для воплощения достойного визуального результата.
Примеры работ: https://www.instagram.com/slava.cg/
Навыки:
- опытный пользователь Cinema 4D (рендеринг через Redshift)/пакета Adobe Creative Cloud
- разрабатываю и анимирую 3D-модели/персонажей
-воплощаю ролики 2D/3D формата
-дипломированый "motion designer"
Благодаря значительному опыту в области искусства и дизайна, я с удовольствием реализовываю проекты в сфере графического дизайна, в частности:
-постер
-логотип
-проекты с растровой / векторной графикой
В случае взаимных интересов, буду рада сотрудничеству!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Рекламные баннеры63 просмотра
- Onion (commercial animation of sport goods)76 просмотров
- 3D shape animation for logo68 просмотров
- Time abstraction (commercial with 3D integration)86 просмотров
- Photorealistic bullets55 просмотров
- Digital Poster52 просмотра
- Robots 3D43 просмотра
- BIMO 3d66 просмотров
- 3D commercial48 просмотров
- Coffee 3D character38 просмотров
- Egg 3D character49 просмотров
- 3D characters (images)70 просмотров