SEO оптимизатор
Занимаюсь полным продвижением сайтов 2 года, в основном занимался поддержкой одного сайта shmot.com.ua интернет-магазина.
Есть опыт работы с Google AdWords и Google Analytics. Робота с контекстно-медийными рекламными компаниями в google.
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
9 лет назад
Качественное выполненная работа. Качество превосходит стоимость работы. Удобная оплата. Всегда на связи. Оплата webmoney. Соблюдение сроков выполнения работы.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, задача поставлена четко, оплата в срок.
$2
10 баллов
9 лет назад
Выполнил точно по инструкции и быстро. То что надо! My recommendation.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, оплата произведена вовремя. Рекомендую.