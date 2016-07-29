Vladok92

Владислав Касяненко Vladok92

 
32 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
SEO оптимизатор

Занимаюсь полным продвижением сайтов 2 года, в основном занимался поддержкой одного сайта shmot.com.ua интернет-магазина.

Есть опыт работы с  Google AdWords и Google Analytics. Робота с контекстно-медийными рекламными компаниями в google.

Отзывы заказчиков

wwictor
45 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
10 баллов
9 лет назад
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Качественное выполненная работа. Качество превосходит стоимость работы. Удобная оплата. Всегда на связи. Оплата webmoney. Соблюдение сроков выполнения работы.
Отличный заказчик, задача поставлена четко, оплата в срок.
Ответный отзыв
castle
Борис 
43 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
152 отзыва(-1)
$2
10 баллов
9 лет назад
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Выполнил точно по инструкции и быстро. То что надо! My recommendation.
Отличный заказчик, оплата произведена вовремя. Рекомендую.
Ответный отзыв