SEO оптимизатор

Занимаюсь полным продвижением сайтов 2 года, в основном занимался поддержкой одного сайта shmot.com.ua интернет-магазина.

Есть опыт работы с Google AdWords и Google Analytics. Робота с контекстно-медийными рекламными компаниями в google.