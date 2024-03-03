Коротке резюме

Маю три дипломи: магістра (контент-продюсування цифрових медіапроєктів), бакалавра (реклама й піар) та молодшого спеціаліста (видавнича справа і редагування).



Окрім того, маю модмейкерське хобі на X-Ray Engine з 2016 в якості сценариста, геймдизайнера, тестувальника і левел-дизайнера. Вмію працювати з озвучуванням та монтажем.



Також маю великий досвід написання відгуків й рецензій. Понад 200+ таких текстів.



Більш детальна інформація міститься на Linkedin: www.linkedin.com/in/владислав-запара-61aa32223