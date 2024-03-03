Vlador_2023

Владислав Vlador_2023

 
26 лет
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Коротке резюме

Маю три дипломи: магістра (контент-продюсування цифрових медіапроєктів), бакалавра (реклама й піар) та молодшого спеціаліста (видавнича справа і редагування).

Окрім того, маю модмейкерське хобі на X-Ray Engine з 2016 в якості сценариста, геймдизайнера, тестувальника і левел-дизайнера. Вмію працювати з озвучуванням та монтажем.

Також маю великий досвід написання відгуків й рецензій. Понад 200+ таких текстів.

Більш детальна інформація міститься на Linkedin: www.linkedin.com/in/владислав-запара-61aa32223

Разработка игр
нет отзывов
#217
Сценарии
нет отзывов
#226
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$4/час
от $5от 2 дней
#1013
Копирайтинг
нет отзывов
$4/час
от $6от 2 дней
#3371
Переводы
нет отзывов
#6224