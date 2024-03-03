Коротке резюме
Маю три дипломи: магістра (контент-продюсування цифрових медіапроєктів), бакалавра (реклама й піар) та молодшого спеціаліста (видавнича справа і редагування).
Окрім того, маю модмейкерське хобі на X-Ray Engine з 2016 в якості сценариста, геймдизайнера, тестувальника і левел-дизайнера. Вмію працювати з озвучуванням та монтажем.
Також маю великий досвід написання відгуків й рецензій. Понад 200+ таких текстів.
Більш детальна інформація міститься на Linkedin: www.linkedin.com/in/владислав-запара-61aa32223
Портфолио
- Переклад тексту з англійської на українську № 18 просмотров
Разработка игр
нет отзывов
#217
Сценарии
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#226
Редактирование и Корректура
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$4/час
от $5от 2 дней
#1013
Копирайтинг
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$4/час
от $6от 2 дней
#3371
Переводы
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#6224