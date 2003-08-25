VladysLove

Услуги Frontend Developer.

?? Привет!

Меня зовут Влад, мне 19 лет. Живу в городе Львов, Украина.

Я новичок на портале weblancer, но уже не новичок в "верстке". Занимаюсь этим интересным делом уже как пол года и есть выполнены несколько заказов на других биржах. К роботе приступаю сразу после принятия заказа.

Делаю: Адаптивную "верстку" сайтов с анимацией и без.

Инструменты: HTML, CSS(SCSS), JS, REACT, REDUX, Bootstrap, Tailwind, Flexbox, BEM, IconFont, Figma, Photoshop.

За деньгами не гонюсь, могу и за хороший отзыв поработать, лишь бы опыта набраться.

Telegram: @vlad3838

E-mail: [email protected]