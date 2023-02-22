Vladyslav123

Владислав Стрий Vladyslav123Vladyslav123
21 годУкраина/Одесса
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
UX-UI дизанер. Создаю удобно и красиво.
Прошел обучение данной профессий, хочу начать работать, и делать интеренет удобнее для всех пользователей.
Умею создавать качественные макеты для сайтов , карточки продуктов , продающиеся рекламные банеры.
Так как я еще не имею проэктов , буду браться за ЛЮБУЮ РАБОТУ И ОТДАВАТЬ ТОЧНО В СРОКИ.
Спасибо за ваше внимание , и надеюсь на наше сотрудничество.