Vladyslav123

UX-UI дизанер. Создаю удобно и красиво.

Прошел обучение данной профессий, хочу начать работать, и делать интеренет удобнее для всех пользователей.

Умею создавать качественные макеты для сайтов , карточки продуктов , продающиеся рекламные банеры.

Так как я еще не имею проэктов , буду браться за ЛЮБУЮ РАБОТУ И ОТДАВАТЬ ТОЧНО В СРОКИ.

Спасибо за ваше внимание , и надеюсь на наше сотрудничество.