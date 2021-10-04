Видео презентации, реклама, видеомонтаж, транскрибация, звук.

Если Вы хотите получить профессиональные видеоролики, видеозаставки, атакже смонтировать видео? Тогда вы обратились по адресу.

Я буду рад Вам помочь

- Красочные видеозаставки

- Деловые видеопрезентации

- Фотоальбомы

- Индивидуальные поздравления

- Рекламные видеоролики

- Дизайн афиш, баннеров, иллюстраций.

- Обработка фотографий

- Озвучка видео роликов, аудиореклама.

- Коррекция звука видеороликов,наложение музыки и эффектов.

- Перевод аудио или видео-файла в текстовой вид (транскрибация)

Видеомонтажем занимаюсь более десяти лет

Сроки и цены оговариваем в каждом конкретном случае.

Пишите в личку: stavz1955@gmail.com

Мои работы можно посмотреть на канале YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC3pL1GjpYZi95_R-AGumAmQ

Я сделаю все, чтобы вы остались довольны результатом.

Вы для меня не клиент, а партнер.

С уважением, Владимир