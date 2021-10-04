Если Вы хотите получить профессиональные видеоролики, видеозаставки, атакже смонтировать видео? Тогда вы обратились по адресу.
Я буду рад Вам помочь
- Красочные видеозаставки
- Деловые видеопрезентации
- Фотоальбомы
- Индивидуальные поздравления
- Рекламные видеоролики
- Дизайн афиш, баннеров, иллюстраций.
- Обработка фотографий
- Озвучка видео роликов, аудиореклама.
- Коррекция звука видеороликов,наложение музыки и эффектов.
- Перевод аудио или видео-файла в текстовой вид (транскрибация)
Видеомонтажем занимаюсь более десяти лет
Сроки и цены оговариваем в каждом конкретном случае.
Пишите в личку: stavz1955@gmail.com
Мои работы можно посмотреть на канале YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC3pL1GjpYZi95_R-AGumAmQ
Я сделаю все, чтобы вы остались довольны результатом.
Вы для меня не клиент, а партнер.
С уважением, Владимир
- Обтравка, изменение или удаление фона, ретушь156 просмотров
- Баннер151 просмотр
- Лого163 просмотра
- Лого157 просмотров
- Варианты лого171 просмотр
- Логотип кальянной169 просмотров
- Логотип компании125 просмотров
- Логотип ИТ162 просмотра
- Банеры и логотипы139 просмотров
- Замена фона114 просмотров
- Банер для салона сотовой связи144 просмотра
- Видео монтаж любой сложности123 просмотра