Vladz90

Владимир Vladz90

 
33 годаРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Видео презентации, реклама, видеомонтаж, транскрибация, звук.

Если Вы хотите получить профессиональные видеоролики, видеозаставки, атакже смонтировать видео? Тогда вы обратились по адресу.

Я буду рад Вам помочь

-  Красочные видеозаставки

-  Деловые видеопрезентации

-  Фотоальбомы  

-  Индивидуальные поздравления 

-  Рекламные видеоролики

-  Дизайн афиш, баннеров, иллюстраций.

-  Обработка фотографий

-  Озвучка видео роликов, аудиореклама. 

-  Коррекция звука видеороликов,наложение музыки и эффектов.

-  Перевод аудио или видео-файла в текстовой вид (транскрибация)

Видеомонтажем занимаюсь более десяти лет

Сроки и цены оговариваем в каждом конкретном случае.

Пишите в личку:  stavz1955@gmail.com

Мои работы можно посмотреть на канале YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC3pL1GjpYZi95_R-AGumAmQ

 

Я сделаю все, чтобы вы остались довольны результатом. 

Вы для меня не клиент, а партнер.

С уважением, Владимир

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