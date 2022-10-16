Сделаю продающий себя дизайн сайт, пишите, к вашим услугам 24/7 в любые мессенджеры

Привет! Меня зовут Владислав, мне 20 лет.

Вы ищете профессионального веб-дизайнера UX UI? Тогда я буду рад помочь вам. Я работаю в этой профессии уже 2,5 года, за это время я разработал достаточно сайтов, чтобы позиционировать себя как профессионала в своей области. Буду рад сделать для вас сайт лучше ваших конкурентов.

Инструменты, которые я использую:

- Фигма

- Adobe Photoshop

- Adobe After Effects

- Adobe Illustrator

Основные направления работы:

- Карта сайта

- Рамки

- Прототипирование

- Типография

- Цветовая палитра

- Иерархия

- Стили и компоненты

- Комплект пользовательского интерфейса

- Анализ целевой аудитории и конкурентов

- Выбор подходящего дизайна

- Адаптация к любой версии гаджетов

Почему вы должны выбрать меня?

- Посмотрите на уровень моих работ, они выполнены по последним модным тенденциям в дизайне, и мои работы не уступают ведущим студиям Европы.

- Я также создаю чистый, простой, современный и удобный интерфейс для веб-сайта с высокой конверсией и мобильного приложения, который заставляет пользователей реагировать на призыв к действию.

- Я также считаю, что хороший проект начинается с отличной идеи, поэтому дизайн, ориентированный на пользователя, является одной из моих основных ценностей.

Пишите, буду рад сотрудничеству!