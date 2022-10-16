Привет! Меня зовут Владислав, мне 20 лет.
Вы ищете профессионального веб-дизайнера UX UI? Тогда я буду рад помочь вам. Я работаю в этой профессии уже 2,5 года, за это время я разработал достаточно сайтов, чтобы позиционировать себя как профессионала в своей области. Буду рад сделать для вас сайт лучше ваших конкурентов.
Инструменты, которые я использую:
- Фигма
- Adobe Photoshop
- Adobe After Effects
- Adobe Illustrator
Основные направления работы:
- Карта сайта
- Рамки
- Прототипирование
- Типография
- Цветовая палитра
- Иерархия
- Стили и компоненты
- Комплект пользовательского интерфейса
- Анализ целевой аудитории и конкурентов
- Выбор подходящего дизайна
- Адаптация к любой версии гаджетов
Почему вы должны выбрать меня?
- Посмотрите на уровень моих работ, они выполнены по последним модным тенденциям в дизайне, и мои работы не уступают ведущим студиям Европы.
- Я также создаю чистый, простой, современный и удобный интерфейс для веб-сайта с высокой конверсией и мобильного приложения, который заставляет пользователей реагировать на призыв к действию.
- Я также считаю, что хороший проект начинается с отличной идеи, поэтому дизайн, ориентированный на пользователя, является одной из моих основных ценностей.
Пишите, буду рад сотрудничеству!
- Redesign Online-Store "Marc O'Polo"38 просмотров