Vmaker

Иван Vmaker

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Видеодизайн

3 года занимаюсь видеодизайном,видеомонтажем,всем что связано с видео.

Владею Adobe Premier,Adobe After Effect,Photoshop.

Умею работать с субтитрами.

Работаю быстро,качественно,в тесном контакте с клиентом.Несложные работы выполню бесплатно.

Отзывы заказчиков

Blackmailer
Антон 
43 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Обрезка видео
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
id26327371
Александр 
31 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Нужен мувик cs
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
desarq
Денис 
33 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва(-2)
$50
10 баллов
14 лет назад
Вступительное видео для моего сайта
Классно все заделал все круто спасибо.
Видеомонтаж
3 отзыва
от $5
от 1 дня
нет рейтинга