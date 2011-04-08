Видеодизайн
3 года занимаюсь видеодизайном,видеомонтажем,всем что связано с видео.
Владею Adobe Premier,Adobe After Effect,Photoshop.
Умею работать с субтитрами.
Работаю быстро,качественно,в тесном контакте с клиентом.Несложные работы выполню бесплатно.
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
11 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
13 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$50
10 баллов
14 лет назад
Классно все заделал все круто спасибо.
Видеомонтаж
3 отзыва
от $5
от 1 дня
нет рейтинга