Видеодизайн

3 года занимаюсь видеодизайном,видеомонтажем,всем что связано с видео.

Владею Adobe Premier,Adobe After Effect,Photoshop.

Умею работать с субтитрами.

Работаю быстро,качественно,в тесном контакте с клиентом.Несложные работы выполню бесплатно.