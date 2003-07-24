Актёр озвучивания, диктор-самоучка
Приветствую! Меня зовут Денис, мне 19 лет и я уже как 4 года работаю за микрофоном. За моими плечами были озвучивание аниме, участие в короткометражных анимациях, видеоиграх, автоответчиках, рекламах, а также побывал голосом интеркомных оповещений на множествах игровых серверов. Обладая низким запоминающимся голосом я способен украсить любой текст и любого персонажа, а ваш материал заиграет новыми красками!
Своими главными достоинствами я считаю отзывчивость, коммуникабельность, своевременное исправление ошибок, юмор и ответственный подход к делу, ведь озвучивание и работа за микрофоном приносят мне истинное удовольствие. :)
Что же, хватит саморекламы. Самое время заказать озвучку!
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$10
средняя цена заказа
33%
заявок принято заказчиками
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Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
9 месяцев назад
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