VoiceBuster

Денис Чегринец VoiceBuster

 
20 летУкраина/Севастополь
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
12 дней назад
Актёр озвучивания, диктор-самоучка

Приветствую! Меня зовут Денис, мне 19 лет и я уже как 4 года работаю за микрофоном. За моими плечами были озвучивание аниме, участие в короткометражных анимациях, видеоиграх, автоответчиках, рекламах, а также побывал голосом интеркомных оповещений на множествах игровых серверов. Обладая низким запоминающимся голосом я способен украсить любой текст и любого персонажа, а ваш материал заиграет новыми красками!
Своими главными достоинствами я считаю отзывчивость, коммуникабельность, своевременное исправление ошибок, юмор и ответственный подход к делу, ведь озвучивание и работа за микрофоном приносят мне истинное удовольствие. :)

Что же, хватит саморекламы. Самое время заказать озвучку!

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
33%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
MisterR
34 годаУкраина
9 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
$7
10 баллов
9 месяцев назад
Озвучить текст мужским голосом
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