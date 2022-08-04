Диктор. Озвучка.
Начитываю любые тексты. Озвучиваю разными голосами.
Делаю Быстро.
Цены предлагайте сами
Диктор (лат. dictor — «говорящий», производное от лат. dicere — «говорить») — человек, осуществляющий чтение информационных, политических, художественных, рекламных материалов у микрофона в прямом эфире и в магнитной записи.
- На телевидении и радио диктор ведёт студийные и внестудийные передачи всех видов и жанров, выступает как ведущий в передачах, не требующих актёрского исполнения и специальных знаний, выразительно читает в кадре и за кадром тексты передач, идущих в прямом эфире либо в видеозаписи.
- На спортивных соревнованиях объявляет зрителям результаты спортсменов, в игровых видах спорта — авторов голов, замены и порядок выхода с трибун.
- На вокзалах и в аэропортах зачитывает информационные сообщения; управляет телемеханическими указателями времени отправления автобусов, поездов, самолётов, судов.
- На предприятиях ведёт передачу специальных программ и оперативной информации по служебной радиотрансляционной сети, передаёт распоряжения руководства и различные объявления.