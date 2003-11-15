Voicetranslatior

Я, Виталий сделаю профессиональный закадровый перевод и озвучу видео с ЮТУБА или аудиозаписи с помощью Инструмента управления переводами который использует Нейронный машинный перевод (NMT) и технологию синтеза речи (TTS)
Переведу с Английского, Французского, Немецкого, Испанского языка на Русский язык и озвучу.
Я переводил и дублировал видео для десятков ютуб каналов по всему миру.
Темы: Новости, Интересные факты, Лайфхаки/How to , Женская аудитория, Путешествия, Демонстрации и обучение, Virtual reality, Video games,
Смотрите примеры моих работ!
если у вас есть видео, которое вы хотите дублировать / озвучивать с французского, немецкого или испанского языков, свяжитесь со мной, и я позабочусь о том, чтобы вы получили для него озвучку наилучшего качества с идеальным переводом на русский язык
Я гарантирую?
* Перевод высочайшего качества. Смотрите мои примеры
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