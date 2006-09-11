Voktis

Иван Макарчук Voktis

 
41 годРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Интернет компания Miheeff (разработкаи продвижение сайтов), существуем на рынке 4 года.

В штате Московского офиса более 14 человек.

www.miheeff.ru

  • Ищу копирайтера

    Ищу партнера-копирайтера, умеющего писать ПРОДАЮЩИЕ тексты При осуществлении консалтинга по увеличению конверсии сайтов клиентов требуется человек, умеющий писать продающие тексты. Требования: 1. Пребывание в Москве (чтобы была возможность со мной съездить к клиенту в рабочее время), а также ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Для Компании Miheeff - Веб-мастер контент менеджер

    $500

    Требуется человек, который ЖИВЕТ в онлайне для выполнения мелких поручений по вебмастерингу. Для выполнения работ по: 1. Сменить телефон на каком либо сайте в виде картинки (немножко знать Фотошоп и особенность сохранения изображений для Web, чем гиф ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Идея/картинка для штендера на улице

    $30

    Куплю идею/картинку для штендера на улице Нужно изготовить/найти картинкудля фона ищу на www.veer.com: макет для штендера 120*60 см на улице (на тротуаре) дизайн студии (разработка, продвижение сайтов, компьютерные курсы), соответственно размер (разрешение картинки) должен быть ...

    Наружная реклама5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Идея/картинка для штендера

    $30

    Нужно изготовить/найти картинкудля фона ищу на www.veer.com: макет для штендера 120*60 см на улице (на тротуаре) дизайн студии (разработка, продвижение сайтов, компьютерные курсы), соответственно размер (разрешение картинки) должен быть довольно большой (либо вектор) – ...

    Верстка полиграфии4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Требуется контент-менеджер (автомобили)

    $250

    Нужны люди у которых анлим. интернет, со знанием инета, чтобы вносить (нужно внести порядка 1000 страниц) на автомобильный портал miheeff.net, а также информацию (советы по различным популярным странам на туристический портал miheeff.info). Задача ...

    Наполнение сайтов15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • PHP-программист (суппорт)

    $300

    Требуется PHP-программист на постоянную удаленную работу ) Компании Miheeff требуется удаленный веб-программист на постоянную работу работы с движками досок, каталогов, гостевых, а также поддержка сайтов на нашей CMS (поддержка и установка на хостинг типовых проектов). Требования: ...

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • PHP-программист (суппорт)

    $300

    Требуется PHP-программист на постоянную удаленную работу ) Компании Miheeff требуется удаленный веб-программист на постоянную работу работы с движками досок, каталогов, гостевых, а также поддержка сайтов на нашей CMS (поддержка и установка на хостинг типовых проектов). Требования: ...

    PHP
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужен толковый онлайн-словарь Даль, Ожегов и др.

    $100

    Необходимо установить на сайт (на поддомене) словарь вместе с БД. В принципе админка к словарю (Даль например содержит около 200 тыс слов) не нужна. Дополнительная, более сложная задача: КАК сделать описания слов уникальными: например в ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доработать типовые шаблоны для саттелитов

    $100

    Необходимо доработать html-шаблоны по инструкции (для дальнейшего перевода на CMS по управлению саттелитами) Задание можно посмотреть тут: http://voktis.com/sputnik/man-v-2.rar Цена за работу зависит от кол-ва шаблонов (их около 40) которые нужно доработать - на выходе html-файл http://voktis.com/sputnik/LayoutGala38.html - вот ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Контент менеджер (можно без опыта работы)

    $250

    Нужны люди у которых анлим. интернет, со знанием инета, чтобы вносить (нужно внести порядка 1000 страниц) на тур сайт miheeff инфо. Задача: находить и вносить через админку тексты о городах и странах. Оплата 0.2$ за ...

    Наполнение сайтов27 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Веб-программист, переезд в Москву (+жилье)

    $1000

    Веб-программист, переезд в Москву (обеспечение жильем) Компании "Михеев" на постоянную работу в офисе требуется веб-программист с опытом работы с CMS. Строго профессионалам с опытом работы. Переезд в Москву после выполнения тестового задания (в течении 1-2 недель), ...

    PHPMySQL
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Оптимизатор (удаленно)

    $500

    Строго для профессионалов (достигших результатов по продвижению сайтов). Оплата в зависимости от проекта, оговаривается на собеседовании. Примерная нагрузка 1-2 новых проекта в две недели. Резюме согласно http://www.wlt.ru/needs.txt на e-mail: [email protected]

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуется HTML-верстальщик в офис

    $1000

    Интернет компании на работу требуется html-верстальщик на постоянную работу в офис. (м. Автозаводская, 5 минут от метро). От вас ссылка на готовые работы по верстке. Наш телефон: (495) 772-59-98

    HTML
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуется веб-программист в офис

    $1000

    Требуется веб-программист в офис с опытом работы в CMS Обязанности: поддержка существующих проектов на нашей системе управления сайтом Требования: возраст от 19 включительно, Условия: работа полный рабочий день, 5 дней, м. Автозаводская (5 мин. от метро). ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуется веб-дизайнер в офис

    $1000

    На работу (м. Автозаводская) требуется веб-дизайнер на полный рабочий день. Наличие портфолио сайтов, вкус. Обязанности: разработка дизайна веб-сайтов, изредка логотипов, Flash-баннеров. Обращаться: (495) 772-59-98, [email protected]. З/п по результатам собеседования 500-750$.

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • PHP-программист на постоянную удаленную работу

    $500

    Требуется удаленный веб-программист на постоянную работу Российской компании (Москва) срочно на постоянную удаленную работу требуется веб-программист (PHP) с опытом работы с CMS. Требования: Ваши работы, присутствие в ICQ в рабочее время. Оплата: от 250$ плюс ...

    PHPHTML
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад