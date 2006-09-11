Ищу партнера-копирайтера, умеющего писать ПРОДАЮЩИЕ тексты При осуществлении консалтинга по увеличению конверсии сайтов клиентов требуется человек, умеющий писать продающие тексты. Требования: 1. Пребывание в Москве (чтобы была возможность со мной съездить к клиенту в рабочее время), а также ...
Интернет компания Miheeff (разработкаи продвижение сайтов), существуем на рынке 4 года.
В штате Московского офиса более 14 человек.
- Копирайтинг4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $500
Требуется человек, который ЖИВЕТ в онлайне для выполнения мелких поручений по вебмастерингу. Для выполнения работ по: 1. Сменить телефон на каком либо сайте в виде картинки (немножко знать Фотошоп и особенность сохранения изображений для Web, чем гиф ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $30
Куплю идею/картинку для штендера на улице Нужно изготовить/найти картинкудля фона ищу на www.veer.com: макет для штендера 120*60 см на улице (на тротуаре) дизайн студии (разработка, продвижение сайтов, компьютерные курсы), соответственно размер (разрешение картинки) должен быть ...Наружная реклама5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $30
Нужно изготовить/найти картинкудля фона ищу на www.veer.com: макет для штендера 120*60 см на улице (на тротуаре) дизайн студии (разработка, продвижение сайтов, компьютерные курсы), соответственно размер (разрешение картинки) должен быть довольно большой (либо вектор) – ...Верстка полиграфии4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $250
Нужны люди у которых анлим. интернет, со знанием инета, чтобы вносить (нужно внести порядка 1000 страниц) на автомобильный портал miheeff.net, а также информацию (советы по различным популярным странам на туристический портал miheeff.info). Задача ...Наполнение сайтов15 заявокЗакрыт16 лет назад
- $300
Требуется PHP-программист на постоянную удаленную работу ) Компании Miheeff требуется удаленный веб-программист на постоянную работу работы с движками досок, каталогов, гостевых, а также поддержка сайтов на нашей CMS (поддержка и установка на хостинг типовых проектов). Требования: ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $300
Требуется PHP-программист на постоянную удаленную работу ) Компании Miheeff требуется удаленный веб-программист на постоянную работу работы с движками досок, каталогов, гостевых, а также поддержка сайтов на нашей CMS (поддержка и установка на хостинг типовых проектов). Требования: ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $100
Необходимо установить на сайт (на поддомене) словарь вместе с БД. В принципе админка к словарю (Даль например содержит около 200 тыс слов) не нужна. Дополнительная, более сложная задача: КАК сделать описания слов уникальными: например в ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $100
Необходимо доработать html-шаблоны по инструкции (для дальнейшего перевода на CMS по управлению саттелитами) Задание можно посмотреть тут: http://voktis.com/sputnik/man-v-2.rar Цена за работу зависит от кол-ва шаблонов (их около 40) которые нужно доработать - на выходе html-файл http://voktis.com/sputnik/LayoutGala38.html - вот ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $250
Нужны люди у которых анлим. интернет, со знанием инета, чтобы вносить (нужно внести порядка 1000 страниц) на тур сайт miheeff инфо. Задача: находить и вносить через админку тексты о городах и странах. Оплата 0.2$ за ...Наполнение сайтов27 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Веб-программист, переезд в Москву (обеспечение жильем) Компании "Михеев" на постоянную работу в офисе требуется веб-программист с опытом работы с CMS. Строго профессионалам с опытом работы. Переезд в Москву после выполнения тестового задания (в течении 1-2 недель), ...Закрыт17 лет назад
- $500
Строго для профессионалов (достигших результатов по продвижению сайтов). Оплата в зависимости от проекта, оговаривается на собеседовании. Примерная нагрузка 1-2 новых проекта в две недели. Резюме согласно http://www.wlt.ru/needs.txt на e-mail: [email protected]Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Интернет компании на работу требуется html-верстальщик на постоянную работу в офис. (м. Автозаводская, 5 минут от метро). От вас ссылка на готовые работы по верстке. Наш телефон: (495) 772-59-98HTML-верстканет заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Требуется веб-программист в офис с опытом работы в CMS Обязанности: поддержка существующих проектов на нашей системе управления сайтом Требования: возраст от 19 включительно, Условия: работа полный рабочий день, 5 дней, м. Автозаводская (5 мин. от метро). ...Закрыт17 лет назад
- $1000
На работу (м. Автозаводская) требуется веб-дизайнер на полный рабочий день. Наличие портфолио сайтов, вкус. Обязанности: разработка дизайна веб-сайтов, изредка логотипов, Flash-баннеров. Обращаться: (495) 772-59-98, [email protected]. З/п по результатам собеседования 500-750$.Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Требуется удаленный веб-программист на постоянную работу Российской компании (Москва) срочно на постоянную удаленную работу требуется веб-программист (PHP) с опытом работы с CMS. Требования: Ваши работы, присутствие в ICQ в рабочее время. Оплата: от 250$ плюс ...Закрыт17 лет назад