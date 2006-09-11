Необходимо доработать html-шаблоны по инструкции (для дальнейшего перевода на CMS по управлению саттелитами) Задание можно посмотреть тут: http://voktis.com/sputnik/man-v-2.rar Цена за работу зависит от кол-ва шаблонов (их около 40) которые нужно доработать - на выходе html-файл http://voktis.com/sputnik/LayoutGala38.html - вот ...