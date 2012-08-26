Voland-M

Мария Voland-M

 
37 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Html + css верстка:

кроссбраузерно (FF, Opera, Chrome, IE7+, Safari);

валидно (соответствует стандартам W3C);

блочная или табличная верстка;

фиксированная или резиновая;

адаптированная верстка (под мобильные браузеры).

Отзывы: http://freelance.ru/reviews/nometri/

HTMLCSS
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Отзывы заказчиков
in_work
Роман 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
$85
10 баллов
11 лет назад
Срочно. Верстка
Отзыв недоступен.
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