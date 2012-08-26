Html + css верстка:
кроссбраузерно (FF, Opera, Chrome, IE7+, Safari);
валидно (соответствует стандартам W3C);
блочная или табличная верстка;
фиксированная или резиновая;
адаптированная верстка (под мобильные браузеры).
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Портфолио
- Html+css121 просмотр
- Html+css127 просмотров
- Html+css121 просмотр
- Блог138 просмотров
- Главная страница туристического портала115 просмотров
- Сайт архитектурного бюро121 просмотр
Отзывы заказчиков
$85
10 баллов
11 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!