Название игры - гонки Требования: [list][*]Наличие ООП структуры, не нарушающей основные принципы: инкапсуляцию, наследование и полиморфизм. [*]Загрузочное меню. [*]Наличие нескольких уровней (процедурно-генерируемых или заданных заранее) и \ или нескольких уровней сложности. [*]Несколько видов врагов (блоков) и бонусов (положительных и отрицательных) [*]Наличие AI ботов. ...