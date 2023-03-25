VolkonskayaLera

Валерия Волконская VolkonskayaLeraVolkonskayaLera
27 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Была
9 месяцев назад
Графический и бренд дизайнер
Всем привет. Я Лера- графический и бренд-дизайнер.
Создам для Вас:
? логотип
? фирменный стиль
? полиграфия ( баннеры, флаеры, визитки, наклейки, грамоты, сертификаты, пригласительные и прочее)
? дизайн одностраничных и многостраничных сайтов
Создаю не просто дизайн, а именно бренд, история которого раскрывается через дизайн и стиль
Буду рада сотрудничеству! Обращайтесь по любым вопросам )
Я против войны в Украине!