VolkonskayaLera

Графический и бренд дизайнер

Всем привет. Я Лера- графический и бренд-дизайнер.

Создам для Вас:

? логотип

? фирменный стиль

? полиграфия ( баннеры, флаеры, визитки, наклейки, грамоты, сертификаты, пригласительные и прочее)

? дизайн одностраничных и многостраничных сайтов

Создаю не просто дизайн, а именно бренд, история которого раскрывается через дизайн и стиль

Буду рада сотрудничеству! Обращайтесь по любым вопросам )