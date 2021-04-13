Выполню качественную верстку / Дизайн
Выполню качественную верстку из вашего макета в формате psd, figma, xd или sketch. Имею огромный опыт в верстке любой сложности, поэтому гарантирую качество.
Во все пакеты входит:
- Качественный, чистый, логичный код, выполненный вручную, без использования фреймворков;
- Использование HTML5 и CSS3;
- Подключение не стандартных шрифтов;
- Подключение иконочных шрифтов;
- Валидность кода по стандартам W3C;
- Кроссбраузерность (Chrome, FireFox, Opera, Edge);
- Работа всех визуальных блоков и элементов: слайдеры, модальные окна, выпадающие блоки и прочее.
В услугу НЕ входит:
- Доработка или переделка существующей верстки или сайтов;
- Частичная верстка блоков или элементов;
- RIP (копирование) других сайтов.
- Верстка без макета. Наличие макета обязательно!
- Адаптация под мобильные
- Рабочий функционал (отправка данных с форм, фильтры, поиск и т. д).
Что вы получите в итоге?
- Архив с файлами в формате html, css и js (при необходимости).
- Рабочие слайдеры, всплывающие блоки и прочее.
Весьма признателен, если Вы смогли уделить время на прочтение описания. Это поможет избежать различных недопониманий.
Нужно для заказа:
- Макеты по которым нужно выполнить верстку;
- Обязательные требования или пожелания к верстке, если таковые имеются;
- Если нужны анимации, необходимо об этом сообщить.
Так же имею огромный опыт в сфере Дизайна.
Делаю макет сайта
Баннеры
Логотипы
Всё что связанно с дизайном, делаю быстро, а самое главное качественно. Работаю на результат
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