Выполню качественную верстку / Дизайн

Выполню качественную верстку из вашего макета в формате psd, figma, xd или sketch. Имею огромный опыт в верстке любой сложности, поэтому гарантирую качество.

Во все пакеты входит:

Качественный, чистый, логичный код, выполненный вручную, без использования фреймворков;

Использование HTML5 и CSS3;

Подключение не стандартных шрифтов;

Подключение иконочных шрифтов;

Валидность кода по стандартам W3C;

Кроссбраузерность (Chrome, FireFox, Opera, Edge);

Работа всех визуальных блоков и элементов: слайдеры, модальные окна, выпадающие блоки и прочее.

В услугу НЕ входит:

Доработка или переделка существующей верстки или сайтов;

Частичная верстка блоков или элементов;

RIP (копирование) других сайтов.

Верстка без макета. Наличие макета обязательно!

Адаптация под мобильные

Рабочий функционал (отправка данных с форм, фильтры, поиск и т. д).

Что вы получите в итоге?

Архив с файлами в формате html, css и js (при необходимости).

Рабочие слайдеры, всплывающие блоки и прочее.

Окончательная стоимость всегда индивидуальна и зависит от особенностей макетов и обязательных требований. Прошу это учитывать.

Весьма признателен, если Вы смогли уделить время на прочтение описания. Это поможет избежать различных недопониманий.

Нужно для заказа:

Макеты по которым нужно выполнить верстку;

Обязательные требования или пожелания к верстке, если таковые имеются;

Если нужны анимации, необходимо об этом сообщить.

В целом, чем лучше будет сформулирована задача, тем лучше будет конечный результат.

Так же имею огромный опыт в сфере Дизайна.

Делаю макет сайта

Баннеры

Логотипы

Всё что связанно с дизайном, делаю быстро, а самое главное качественно. Работаю на результат