Vollantis

Равшан Vollantis

 
23 года
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Выполню качественную верстку / Дизайн

Выполню качественную верстку из вашего макета в формате psd, figma, xd или sketch. Имею огромный опыт в верстке любой сложности, поэтому гарантирую качество.

Во все пакеты входит:

  • Качественный, чистый, логичный код, выполненный вручную, без использования фреймворков;
  • Использование HTML5 и CSS3;
  • Подключение не стандартных шрифтов;
  • Подключение иконочных шрифтов;
  • Валидность кода по стандартам W3C;
  • Кроссбраузерность (Chrome, FireFox, Opera, Edge);
  • Работа всех визуальных блоков и элементов: слайдеры, модальные окна, выпадающие блоки и прочее.

В услугу НЕ входит:

  • Доработка или переделка существующей верстки или сайтов;
  • Частичная верстка блоков или элементов;
  • RIP (копирование) других сайтов.
  • Верстка без макета. Наличие макета обязательно!
  • Адаптация под мобильные
  • Рабочий функционал (отправка данных с форм, фильтры, поиск и т. д).

Что вы получите в итоге?

  • Архив с файлами в формате html, css и js (при необходимости).
  • Рабочие слайдеры, всплывающие блоки и прочее.
Окончательная стоимость всегда индивидуальна и зависит от особенностей макетов и обязательных требований. Прошу это учитывать.

Весьма признателен, если Вы смогли уделить время на прочтение описания. Это поможет избежать различных недопониманий.

Нужно для заказа:

  • Макеты по которым нужно выполнить верстку;
  • Обязательные требования или пожелания к верстке, если таковые имеются;
  • Если нужны анимации, необходимо об этом сообщить.
В целом, чем лучше будет сформулирована задача, тем лучше будет конечный результат.

Так же имею огромный опыт в сфере Дизайна.

   Делаю макет сайта

   Баннеры

   Логотипы

   Всё что связанно с дизайном, делаю быстро, а самое главное качественно. Работаю на результат