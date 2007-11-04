Здравствуйте! Меня зовут Мария, мне 14 лет и я готова активно брать заказы, дабы набрать опыта в работе с людьми. Буду рада работать с вами!
Я монтирую/создаю видео для социальных сетей за небольшую сумму!
1.Где я монтирую?
—Я монтирую в alight motion , CapCut а некоторые заготовки рисую в Ibis Paint X.
2.Насколько хорошо я владею программой? Примеры моих работ?
—Я имею опыт работы с alight motion 4 года (так же ,как и с Ibis Paint X) и как пример моих работ могу предоставить видео из соц.сети Tik Tok, а также видео ,что я сделала на заказ для YouTube shorts
!За всё время я часто меняла аккаунты по личным причинам , поэтому приношу глубокие извинения, если на видео будут разные подписи автора. Все они - мои и на данный момент их страницы не активны!
Ссылка на папку гугл диске с видео:
https://drive.google.com/drive/folders/1_ZA0LkbQfD...
Я стремлюсь набрать опыта в работе с людьми, поэтому была бы очень рада ,если вы выберете меня! Пожалуйста,исправляйте меня ,если я сделаю что-то не так!! Буду стараться, спасибо большое за внимание! :)