Volodin92

Глеб Володин Volodin92

 
31 годУзбекистан/Ташкент
год на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Логотипы и Знаки

  1. Опыт и компетентность 

  2. Чувство вкуса и понимание актуальных тенденций 

  3. Настойчивость и эффективность

  4. Надёжность и пунктуальность

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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Разработка логотипа, фирменного стиля, бренд под ключ.

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МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Максимальная вовлеченность в проект, результат - ПРОДУКТ, о котором Вы МЕЧТАЛИ.
Оперативная коммуникация 24/7.
Исполнительность и соответствие заявленным срокам.
100% ответственность за качественный результат своего труда.
Доброжелательность и легкость в общении.
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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

  1. Заказчик заполняет бриф, обсуждаем детали.

  2. Предоплата 50% от суммы заказа на дизайн или безопасная сделка.

  3. Разработка дизайна в течении оговоренного срока.

  4. Утверждение/выбор одного из предоставленных вариантов дизайна, внесение правок (при ?необходимости).

  5. Оплата оставшихся 50% суммы за проект.

  6. Отправка исходников.

  7. Обмен положительными отзывами.

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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
11%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
guest_16769687736551
10 месяцев в сервисе
Был
10 месяцев назад
$5
10 баллов
10 месяцев назад
Создать логотип для фирмы производства Грецкого Ореха.
Профессионал, и отличный человек!
Хороший работодатель
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