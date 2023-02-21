Опыт и компетентность
Чувство вкуса и понимание актуальных тенденций
Настойчивость и эффективность
Надёжность и пунктуальность
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Разработка логотипа, фирменного стиля, бренд под ключ.
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МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Максимальная вовлеченность в проект, результат - ПРОДУКТ, о котором Вы МЕЧТАЛИ.
Оперативная коммуникация 24/7.
Исполнительность и соответствие заявленным срокам.
100% ответственность за качественный результат своего труда.
Доброжелательность и легкость в общении.
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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Заказчик заполняет бриф, обсуждаем детали.
Предоплата 50% от суммы заказа на дизайн или безопасная сделка.
Разработка дизайна в течении оговоренного срока.
Утверждение/выбор одного из предоставленных вариантов дизайна, внесение правок (при ?необходимости).
Оплата оставшихся 50% суммы за проект.
Отправка исходников.
Обмен положительными отзывами.
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