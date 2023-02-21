Логотипы и Знаки

Опыт и компетентность Чувство вкуса и понимание актуальных тенденций Настойчивость и эффективность Надёжность и пунктуальность

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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ



Разработка логотипа, фирменного стиля, бренд под ключ.

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МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА



Максимальная вовлеченность в проект, результат - ПРОДУКТ, о котором Вы МЕЧТАЛИ.

Оперативная коммуникация 24/7.

Исполнительность и соответствие заявленным срокам.

100% ответственность за качественный результат своего труда.

Доброжелательность и легкость в общении.

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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА





Заказчик заполняет бриф, обсуждаем детали. Предоплата 50% от суммы заказа на дизайн или безопасная сделка. Разработка дизайна в течении оговоренного срока. Утверждение/выбор одного из предоставленных вариантов дизайна, внесение правок (при ?необходимости). Оплата оставшихся 50% суммы за проект. Отправка исходников. Обмен положительными отзывами.

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