Вёрстка, оформление, наполнение
Услуги:
Веб верстка. Знание Html5, CSS3, Bootstrap.
Оформление и наполнение интернет магазинов. Редактирование изображений.
Примеры работ: http://vshow.pp.ua/
Дополнительная информация:
Банковская карта Приват
Оплату принимаю — Webmoney Z389036475079
Яндекс.Деньги 410013305065594
Контактные данные:
Сайт портфолио: http://vshow.pp.ua/
E-mail: [email protected]
Skype: bilokurv
Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
8 лет назад
Оперативная, качественная работа, сотрудничеством очень довольна - рекомендую!
Ответный отзыв
Отличное сотрудничество. Рекомендую.