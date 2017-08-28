VolodyaB

Володя VolodyaB

 
45 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Вёрстка, оформление, наполнение

Услуги:

Веб верстка. Знание Html5, CSS3, Bootstrap.

Оформление и наполнение интернет магазинов. Редактирование изображений. 

Примеры работ: http://vshow.pp.ua/

Дополнительная информация: 

Банковская карта Приват

Оплату принимаю — Webmoney Z389036475079

Яндекс.Деньги 410013305065594

Контактные данные: 

Сайт портфолио: http://vshow.pp.ua/

E-mail: [email protected]

Skype: bilokurv

Отзывы заказчиков

Cartelll
34 года
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$8
10 баллов
8 лет назад
Сверстать сайт
Оперативная, качественная работа, сотрудничеством очень довольна - рекомендую!
Отличное сотрудничество. Рекомендую.
Ответный отзыв