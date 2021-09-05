Voloerind

Дмитрий Хрущев Voloerind

 
29 летУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Технический Администратор/Разработчик

1] Исправление клиенских и серверных ошибок;

[2] Фикс багов/крашей/дюпов (плагины/моды) (1.7.10 - 1.12.2);

[3] Написание или дописывание модов (1.7.10 -1.12.2. 1.16.4);

[4] Сборка клиентов и серверов;

[5] Полная настройка серверов;

[6] Перевод плагинов/модов;

[7] Оптимизация серверов;

Лаунчер (gravitlauncher)

[1] Установка самого лаунчера ;

[2] Привязка серверов к лаунчеру;

[3] Установка античита (Приватные разработки и публичные);

[4] Настройка проксирования от DDOS атак;

[5] Настройка модулей;