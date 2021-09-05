Технический Администратор/Разработчик
1] Исправление клиенских и серверных ошибок;
[2] Фикс багов/крашей/дюпов (плагины/моды) (1.7.10 - 1.12.2);
[3] Написание или дописывание модов (1.7.10 -1.12.2. 1.16.4);
[4] Сборка клиентов и серверов;
[5] Полная настройка серверов;
[6] Перевод плагинов/модов;
[7] Оптимизация серверов;
Лаунчер (gravitlauncher)
[1] Установка самого лаунчера ;
[2] Привязка серверов к лаунчеру;
[3] Установка античита (Приватные разработки и публичные);
[4] Настройка проксирования от DDOS атак;
[5] Настройка модулей;