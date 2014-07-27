VolovDaniil

Даниил VolovDaniil

 
33 годаРоссия/Екатеринбург
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей