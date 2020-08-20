Графический дизайнер (растровый и векторный)

Мои работы можете увидеть на https://www.behance.net/vorobusek

Работы будут обновляться и дополняться.

А теперь подробнее о том, чем я занимаюсь:

Photoshop:

– оформление соц сетей: оформление youtube, vk, instagram,

– создание шапок баннеров и пр.

– упаковки,

– наружной рекламы,

– полиграфической продукции (все виды),

– обработка фотографий, коллажи;

– презентации;

Illustrator:

– перевод изображений в векторный формат (любой сложности и в любом формате) -иллюстрации (флэт, изометрия, лайн стиль итд, вы можете показать нужный вам стиль, я подстроюсь),

– перерисовка фотографий и картинок в стиле векторной графики,

– логотипы

Пишите в лс, обсудим все детали!

Работаю с предоплатой 50 процентов. Номера кошельков/карты в ходе обсуждения.

Чтобы начать работать нужно обсудить все детали и сформулированное тз. Примеры нужных вам стилей\работ обязательны.