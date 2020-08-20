Мои работы можете увидеть на https://www.behance.net/vorobusek
Работы будут обновляться и дополняться.
А теперь подробнее о том, чем я занимаюсь:
Photoshop:
– оформление соц сетей: оформление youtube, vk, instagram,
– создание шапок баннеров и пр.
– упаковки,
– наружной рекламы,
– полиграфической продукции (все виды),
– обработка фотографий, коллажи;
– презентации;
Illustrator:
– перевод изображений в векторный формат (любой сложности и в любом формате) -иллюстрации (флэт, изометрия, лайн стиль итд, вы можете показать нужный вам стиль, я подстроюсь),
– перерисовка фотографий и картинок в стиле векторной графики,
– логотипы
Пишите в лс, обсудим все детали!
Работаю с предоплатой 50 процентов. Номера кошельков/карты в ходе обсуждения.
Чтобы начать работать нужно обсудить все детали и сформулированное тз. Примеры нужных вам стилей\работ обязательны.