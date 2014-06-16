Vorodis2

Евгений Vorodis2

 
41 годУкраина/Днепр
15 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

http://vorodis2.com

Портфолио
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Отзывы заказчиков
alexsol2000
Соловчук 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$700
10 баллов
10 лет назад
Онлайн проектировщик помещения для сайта лестниц
Всем довольны, Евгений предлагает в решении трудных проблем новейшие технологии
Отлично поработали над проектом, по оплате ни каких претензий. Продолжаем работу.
Ответный отзыв
Веб-программирование
1 отзыв
от $1
от 1 дня
#1007