Портфолио
- Арт3д356 просмотров
- Онлайн 3Д редактор (для себя под 10 флешпеер)295 просмотров
- 3D Планировщик268 просмотров
- 3D Планировщик274 просмотра
- Трехмерная земля. Для fp10139 просмотров
- Игра CrazyHand130 просмотров
- Игра CrazyTopy104 просмотра
- Игра biophysics-3d118 просмотров
- Игра http://frogplays.com/puzzle/hairic-monster141 просмотр
- Игра ThrowerGoblin111 просмотров
- Рябь179 просмотров
- 3D karta182 просмотра
Отзывы заказчиков
$700
10 баллов
10 лет назад
Всем довольны, Евгений предлагает в решении трудных проблем новейшие технологии
Ответный отзыв
Отлично поработали над проектом, по оплате ни каких претензий. Продолжаем работу.
Веб-программирование
1 отзыв
от $1
от 1 дня
#1007