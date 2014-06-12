Современный логотип для сайта по продаже цветов.
- $50Логотипы и Знаки40 заявокЗакрыт9 лет назад
- $42
Требуются живые учатники - клиенты с г.Новосибирска в группу в вк по продаже цветов (сайт есть ). оплата от 2000 рублей.Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется раскрутка группы Вконтакте,привлечение конкретной целевой аудитории. интересует только накрутка Реальных людей,потенциально заинтересованных. Работа срочная!!!Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $1000
Нужен КРУТОЙ дизайнер с опытом создания дизайна сайтов ! Сайты формата LAnding Page - одностраничные. Оплата ОТ 200 у.е. ! Новичков не рассматриваем,работаем по Безопасной сделке.Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $500
Нужен сайт,дизайн есть (на бумаге).Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Веб-студия ищет верстальщика-программиста,желательно из города Новосибирска,при разовом сотрудничестве з.п сдельная,при официальном устройстве - фиксированная. Создаем сайты под ключ,с вас верстка,программирование сайтов по макету дизайнеров,оптимизация сайта,устранение багов.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт10 лет назад