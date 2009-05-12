Нужен модуль для вамшоп под рекламу задание прикреплено
Веб-программирование2 заявки
Закрыт
16 лет назад
Нужен модуль для вамшоп под рекламу задание прикреплено
Имеется модуль выставления разных валют на сайте. модуль имеет немного багов требуется поправить
Требуется написать скрипт или модуль для VamShop СЦ идеально простое можете глянуть на сайте PHPShop http://demo.phpshopcms.ru/phpshop/admpanel/admin.php создать выбор валюты для товаров с разной валютой и подвязать к валютам с самого ...
http://waterplanet.com.ua-переверстать под Vamshop