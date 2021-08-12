Голос вашего проекта

Работаю у микрофона уже как 9 лет.

Работаю над разными проектами от коротеньких рекламных роликов до озвучки сериалов и аудиокниг.

Люблю свою профессию и вкладываю это в каждый записанный текст.

Выбрав мой голос, вы получите именно тот результат, который вам необходим!