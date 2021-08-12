Сергей Воронов VoronovSergeiVoronovSergei
30 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Голос вашего проекта
Работаю у микрофона уже как 9 лет.
Работаю над разными проектами от коротеньких рекламных роликов до озвучки сериалов и аудиокниг.
Люблю свою профессию и вкладываю это в каждый записанный текст.
Выбрав мой голос, вы получите именно тот результат, который вам необходим!
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Портфолио
- Реклама автоцентра LP GAZ82 просмотра
- Милая реклама театрального спектакля79 просмотров
- Запись небольшого рассказа74 просмотра
- Запись программы на радио82 просмотра