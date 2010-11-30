Vosminog

Алексей Vosminog

 
57 летБеларусь/Гомель
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Фото. Графика. Дизайн.

Бывший инструктор парашютно-пожарной группы, летчик-наблюдатель, теперь фотокорреспондент убогой районки, развлекаюсь анимацией, фотографией, дизайном сайтов, логотипами, баннерами, журналистикой, чем угодно... Делаю быстро, не дорого, на мой взгляд плохо, но людей устраивает.

Дизайн сайта
Портфолио
Отзывы заказчиков
Black_Sunrise
Юлия 
40 летПольша
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
5 отзывов
$2
10 баллов
13 лет назад
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Спасибо Алексею за оперативную работу. Рекомендую его как ответственного исполнителя.
Хороший и понимающий заказчик. Приятно работать - всем советую!
Ответный отзыв