Фото. Графика. Дизайн.
Бывший инструктор парашютно-пожарной группы, летчик-наблюдатель, теперь фотокорреспондент убогой районки, развлекаюсь анимацией, фотографией, дизайном сайтов, логотипами, баннерами, журналистикой, чем угодно... Делаю быстро, не дорого, на мой взгляд плохо, но людей устраивает.
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Портфолио
- Баннер142 просмотра
- Этюд осени176 просмотров
- Венок на Купалу.351 просмотр
- Привет, родное болото!301 просмотр
- В засаде.156 просмотров
- Крепостной крестьянин (наши дни)534 просмотра
- Весь мир - тебе.172 просмотра
- Верхний баннер газеты148 просмотров
- Верхний мигающий баннер130 просмотров
- Летний банер141 просмотр
- Подписка на газету155 просмотров
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
13 лет назад
Спасибо Алексею за оперативную работу. Рекомендую его как ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
Хороший и понимающий заказчик. Приятно работать - всем советую!