Фото. Графика. Дизайн.

Бывший инструктор парашютно-пожарной группы, летчик-наблюдатель, теперь фотокорреспондент убогой районки, развлекаюсь анимацией, фотографией, дизайном сайтов, логотипами, баннерами, журналистикой, чем угодно... Делаю быстро, не дорого, на мой взгляд плохо, но людей устраивает.