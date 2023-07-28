🔥 Качественный дизайн сайтов / Web-дизайн / landing page
👋 Привет!
Меня зовут Иван и я занимаюсь веб-дизайном уже более года. Закончил несколько курсов по графическому и веб-дизайну. Слежу за трендами дизайна каждый день!
Сферы деятельности: дизайн сайтов, веб-баннеры, презентации
Инструменты: Figma, Photoshop, Illustrator
📣 Все правки бесплатные!
💬 Пунктуальность
Всегда делаю качественно и вовремя. После завершения работы над проектом, всегда остаюсь на связи!
Всегда на связи, пишите в любое удобное для Вас время:
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Дизайн сайта для косметической компании3 просмотра
- Дизайн сайта для IT компании3 просмотра
- Дизайн сайта для продуктанет просмотров
- Дизайн сайта для марафонанет просмотров
- Дизайн лендинга для стоматологиинет просмотров
- Дизайн коммерческого предложения1 просмотр
- Дизайн pdf-гайда для онлайн школынет просмотров
- Обложка музыкального сингланет просмотров
- Логотип ювелирного мастеранет просмотров
- Логотип бренда одеждынет просмотров
- Логотип кондитеранет просмотров