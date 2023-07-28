🔥 Качественный дизайн сайтов / Web-дизайн / landing page

👋 Привет!

Меня зовут Иван и я занимаюсь веб-дизайном уже более года. Закончил несколько курсов по графическому и веб-дизайну. Слежу за трендами дизайна каждый день!

Сферы деятельности: дизайн сайтов, веб-баннеры, презентации

Инструменты: Figma, Photoshop, Illustrator

📣 Все правки бесплатные!

💬 Пунктуальность

Всегда делаю качественно и вовремя. После завершения работы над проектом, всегда остаюсь на связи!

Всегда на связи, пишите в любое удобное для Вас время:

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