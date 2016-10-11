Владимир Савельев VovaSavelievVovaSaveliev
39 летРоссия/Нижнекамск
18 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Руководитель веб студии MILANA
Мы быстро развивающаяся молодая компания. Открылись совсем недавно в 2010 году. Оказываем услуги по созданию сайтов в Нижнекамске и ближайших городах. Так же занимаемся продвижением, оптимизацией, поддержкой сайтов в интернете.
В нашей дружелюбной команде работают профессионалы своего дела - это дизайнеры, программисты, верстальщики, оптимизаторы. Мы любим свое дело и к каждому проекту подходим с душой. Наши знания, навыки, опыт - залог успеха будущего сайта.
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